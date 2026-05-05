Рубио пригрозил санкциями тем, кто помогает Ирану обходить ограничения

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Министерство финансов США будет вводить вторичные санкции в отношении любых финансовых институтов и коммерческих структур, которые помогают Ирану обходить американские ограничения. Об этом заявил госсекретарь США — помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио на брифинге для журналистов в Белом доме.
«Министерство финансов в настоящее время выявляет и блокирует каждый доллар, поступающий в виде доходов этому режиму. Поэтому любая иностранная финансовая организация или коммерческая структура, содействующая обходу санкций в отношении Ирана, подвергнется вторичным санкциям и лишится доступа к финансовой системе США», — сказал он.