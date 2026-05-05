Аксенов сообщил об атаке беспилотников на Крым

В Крыму работает ПВО, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«На Крым идет атака вражеских БПЛА. По беспилотникам противника работают ПВО и мобильные огневые группы», — написал Аксенов в телеграм-канале.
Об атаке на Севастополь также сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«По предварительной информации, сбито 4 БПЛА в районе Верхнесадового и Северной стороны», — информировал Развожаев.
Также он уточнил что, по предварительной информации от Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.
В ночь на 26 апреля Севастополь подвергся атаке порядка 100 украинских беспилотников. Большинство дронов было перехвачены и уничтожены над морем или самим Севастополем, часть из них также пришлась на территорию Крыма.
