Аксенов сообщил об атаке беспилотников на Крым

В Крыму работает ПВО, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РБК

В Крыму работает ПВО, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«На Крым идет атака вражеских БПЛА. По беспилотникам противника работают ПВО и мобильные огневые группы», — написал Аксенов в телеграм-канале.

Об атаке на Севастополь также сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«По предварительной информации, сбито 4 БПЛА в районе Верхнесадового и Северной стороны», — информировал Развожаев.

Также он уточнил что, по предварительной информации от Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.

В ночь на 26 апреля Севастополь подвергся атаке порядка 100 украинских беспилотников. Большинство дронов было перехвачены и уничтожены над морем или самим Севастополем, часть из них также пришлась на территорию Крыма.

