КСИР назвал «единственный безопасный способ» пройти Ормузский пролив

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) потребовали от всех судов использовать для прохода через Ормузский пролив исключительно коридор, который предоставлен Тегераном. Об этом сообщает IRIB.
Коридор, предоставленный Ираном, является «единственным безопасным способом пройти по Ормузскому проливу», заявили в КСИР. Там предупредили, что любая попытка пройти по другому маршруту «столкнется с решительным ответом» иранских военных.
Тегеран опубликовал предупреждение после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал операцию «Проект Свобода» по военному сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив. Республиканец накануне разрешил американским силам атаковать связанные с Ираном цели, которые угрожают проходящим через Ормузский пролив судам.
Ормузский пролив остается заблокированным с конца февраля 2026 года, когда началась военная операция США и Израиля против Ирана. Сотни нефтяных танкеров и коммерческих судов до сих пор не могут выйти из Персидского залива. Операция «Проект Свобода», в рамках которой американские эсминцы в понедельник уже провели через пролив два коммерческих судна под флагом США, является временной, отмечал ранее глава Пентагона Пит Хегсет.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».