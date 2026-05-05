Нетаньяху принял в Иерусалиме главу Совета мира по Газе Младенова

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял в своем офисе в Иерусалиме высокого представителя Совета мира по Газе Николая Младенова. Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства.
По итогам встречи Нетаньяху не сделал никаких заявлений.
В свою очередь Младенов назвал беседу с Нетаньяху «позитивной и субстантивной». «Мы все подтвердили нашу приверженность полному выполнению всеобъемлющего плана президента [США Дональда] Трампа из 20 пунктов. Ведется работа со всеми сторонами, чтобы превратить обязательства в конкретные действия. Для достижения прогресса потребуются решения. Мы продолжаем двигаться вперед ради лучшего будущего для израильтян и палестинцев», — написал он в X.
Совет мира — организация, которая, согласно мирному плану президента США, должна будет управлять сектором Газа в послевоенный период.
9 октября 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного Трампом. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава. Вторая фаза сделки предполагает вывод израильских войск из анклава, размещение международных стабилизационных сил, а также начало работы структур по управлению сектором, включая Совет мира.