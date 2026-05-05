Рубио заявил о работе над дипломатическим решением конфликта с Ираном

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Представители США, в том числе спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидер Джаред Кушнер, усердно работают над поиском дипломатического решения для урегулирования конфликта с Ираном. Об этом заявил госсекретарь США — помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио на брифинге для журналистов в Белом доме.
«Иран должен принять реальность данной ситуации, сесть за стол переговоров и принять условия, которые хороши для них, но в конечном счете выгодны для мира, — сказал он. — Если существует дипломатический путь — я не знаю, каким именно он будет, — мы продолжаем работать над ним. Стив [Уиткофф] и Джаред [Кушнер] крайне усердно работают над этим, если это возможно, то оно должно привести их [Иран] к реконструкции, процветанию и стабильности, а также к тому, чтобы не представлять угрозу миру».
По утверждению главы американского внешнеполитического ведомства, альтернативой дипломатическому урегулированию для исламской республики будут «все возрастающая изоляция, экономический крах и в конечном счете полное поражение».