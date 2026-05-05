Госсекретарь Рубио заявил, что США позже займутся Кубой

Соединённые Штаты в будущем намерены заняться Кубой, заявил государственный секретарь Марко Рубио на брифинге в Белом доме.
По словам Рубио, экономическая модель Кубы не работает, а люди, стоящие во главе, не могут её исправить.
«В 90 милях от нашего побережья находится несостоятельное государство, которое к тому же стало дружественной территорией для ряда из наших соперников. Это неприемлемый статус-кво, и мы займёмся этим, но не сегодня», — рассказал он.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США могут отправить авианосец «Авраам Линкольн» к берегам Кубы.
По словам президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, военная угроза со стороны Вашингтона возросла до беспрецедентного уровня.