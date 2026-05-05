Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США считают достижимым заключение мирного соглашения между Израилем и Ливаном

Это будет нелегко, отметил американский госсекретарь Марко Рубио.

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Американская администрация считает реалистичным достижение мирного соглашения между Израилем и Ливаном. Об этом заявил госсекретарь США — помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио на брифинге для журналистов в Белом доме.

«Я считаю, что мирное соглашение между Ливаном и Израилем вполне достижимо и должно быть заключено. Проблема в отношениях между Израилем и Ливаном заключается не в Израиле или Ливане, а в [шиитском движением] “Хезболлах”, — сказал он.

«Таким образом, мы очень привержены этому процессу. Но это будет нелегко», — добавил госсекретарь США.

Ранее новостной портал Naharnet сообщил, что третий раунд консультаций между послами Ливана и Израиля в США состоится 6−7 мая в Вашингтоне. По его информации, дипломаты обсудят подготовку к прямым двусторонним переговорам, которые запланированы на вторую половину мая.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше