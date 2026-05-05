США считают достижимым заключение мирного соглашения между Израилем и Ливаном

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Американская администрация считает реалистичным достижение мирного соглашения между Израилем и Ливаном. Об этом заявил госсекретарь США — помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио на брифинге для журналистов в Белом доме.
«Я считаю, что мирное соглашение между Ливаном и Израилем вполне достижимо и должно быть заключено. Проблема в отношениях между Израилем и Ливаном заключается не в Израиле или Ливане, а в [шиитском движением] “Хезболлах”, — сказал он.
«Таким образом, мы очень привержены этому процессу. Но это будет нелегко», — добавил госсекретарь США.
Ранее новостной портал Naharnet сообщил, что третий раунд консультаций между послами Ливана и Израиля в США состоится 6−7 мая в Вашингтоне. По его информации, дипломаты обсудят подготовку к прямым двусторонним переговорам, которые запланированы на вторую половину мая.