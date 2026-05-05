Папа римский ответил на обвинения Трампа в поддержке ядерной программы Ирана

«Миссия Церкви — проповедовать Евангелие и мир. Если кто-то хочет критиковать меня за провозглашение Евангелия, пусть делает это с истиной», — сказал папа римский журналистам перед возвращением в Рим из Кастель-Гандольфо (цитата по Reuters). «Церковь годами выступала против любого ядерного оружия, в этом нет никаких сомнений. И поэтому я просто надеюсь, что меня услышат ради ценности Божьего слова», — добавил понтифик.