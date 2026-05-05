Рубио: Венесуэла сама решила не поставлять нефть на Кубу

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Власти Венесуэлы сами приняли решение не поставлять нефть на Кубу. С таким утверждением выступил госсекретарь США — помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио на брифинге для журналистов в Белом доме.
«Нефтяной блокады Кубы как таковой нет, — заявил глава американского внешнеполитического ведомства. — Единственная блокада, которая происходит, заключается в том, что венесуэльцы решили: “Мы не будем больше поставлять вам бесплатную нефть”.
По условиям новых соглашений между США и Венесуэлой, доходы от продажи ее нефти аккумулируются на счетах, контролируемых Вашингтоном. Глава Минэнерго США Крис Райт также заявлял, что Соединенные Штаты намерены самостоятельно заниматься продажей всей добываемой в Венесуэле нефти.