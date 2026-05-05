Мерц исключил создание правительства меньшинства в ФРГ

«Я заявляю здесь предельно ясно и четко: правительство меньшинства для меня не вариант. Я не пойду на это и не стану инициатором такого сценария», — заявил Мерц в ходе экономического форума. Его слова приводит агентство DPA. «И, пожалуйста, пусть никто не мечтает о новых выборах. К чему они приведут?» — добавил он, указав на то, что это означало бы недели ограниченной дееспособности Германии.