Мерц исключил создание правительства меньшинства в ФРГ

БЕРЛИН, 5 мая. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц по прошествии года работы правительства в составе консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) решительно отверг любые спекуляции о правительстве меньшинства или досрочных выборах в Бундестаг (парламент).
«Я заявляю здесь предельно ясно и четко: правительство меньшинства для меня не вариант. Я не пойду на это и не стану инициатором такого сценария», — заявил Мерц в ходе экономического форума. Его слова приводит агентство DPA. «И, пожалуйста, пусть никто не мечтает о новых выборах. К чему они приведут?» — добавил он, указав на то, что это означало бы недели ограниченной дееспособности Германии.
«Кто-то всерьез верит, что страна, находясь в разгаре предвыборной кампании посреди такого экономического кризиса, сможет принимать необходимые решения, которые нужны нам прямо сейчас?» — задался вопросом канцлер ФРГ. На этом фоне Мерц четко подтвердил намерение продолжать коалицию с СДПГ до окончания срока полномочий. «Мы хотим и должны добиться успеха с той коалицией, которая у нас есть сейчас», — резюмировал Мерц.
Ранее внешнеполитический эксперт партии BSW (ранее партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость») Севим Дагделен заявила, что после года пребывания у власти Мерца пора отправить в отставку. В свою очередь основательница BSW Сара Вагенкнехт заявила, что распад правящей коалиции ФРГ в составе консервативного блока ХДС/ ХСС и СДПГ под руководством Мерца стал бы лучшим вариантом для Германии.
6 мая исполнится год с того момента, как правительство ФРГ, состоящее из консервативного блока ХДС/ХСС и СДПГ, под руководством Мерца начало работать. Согласно результатам соцопросов, позиции ХДС/ХСС и СДПГ заметно пошатнулись. Тем временем «Альтернатива для Германии» в некоторых рейтингах уже занимает первое место, становясь самой популярной партией.