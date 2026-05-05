Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио утверждает, что США не стремятся к дестабилизации ситуации вокруг Тайваня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время намеченного на 14−15 мая визита в Китай обсудит этот вопрос с председателем КНР Си Цзиньпином, уверен американский госсекретарь.

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США — помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио утверждает, что Вашингтон не стремится дестабилизировать ситуацию вокруг Тайваня. Такую позицию он изложил на брифинге для журналистов в Белом доме.

Глава внешнеполитического ведомства выразил уверенность в том, что глава американской администрации Дональд Трамп во время намеченного на 14−15 мая визита в Китай обсудит вопрос Тайваня с председателем КНР Си Цзиньпином. «Как вы знаете, мы исходим из того, что Китай понимает нашу позицию по этому вопросу, а мы понимаем их [позицию]», — заявил Рубио.

«Я думаю, обе стороны понимают, что интересам ни одной из них не отвечает дестабилизация в этой части света. Мы не хотим каких-либо дестабилизирующих событий применительно к Тайваню или какой-либо другой части Индо-Тихоокеанского региона», — утверждал он.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887−1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР. США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Провозглашая политику «одного Китая», Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией. США являются главным поставщиком вооружений для Тайваня. По оценке МИД КНР, общая сумма американских военных поставок острову за несколько лет превысила $70 млрд. Нынешняя вашингтонская администрация обещала увеличить темпы поставок оружия и военной техники Тайваню.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше