Рубио утверждает, что США не стремятся к дестабилизации ситуации вокруг Тайваня

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887−1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР. США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Провозглашая политику «одного Китая», Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией. США являются главным поставщиком вооружений для Тайваня. По оценке МИД КНР, общая сумма американских военных поставок острову за несколько лет превысила $70 млрд. Нынешняя вашингтонская администрация обещала увеличить темпы поставок оружия и военной техники Тайваню.