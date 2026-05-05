Рубио утверждает, что США не стремятся к дестабилизации ситуации вокруг Тайваня

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США — помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио утверждает, что Вашингтон не стремится дестабилизировать ситуацию вокруг Тайваня. Такую позицию он изложил на брифинге для журналистов в Белом доме.
Глава внешнеполитического ведомства выразил уверенность в том, что глава американской администрации Дональд Трамп во время намеченного на 14−15 мая визита в Китай обсудит вопрос Тайваня с председателем КНР Си Цзиньпином. «Как вы знаете, мы исходим из того, что Китай понимает нашу позицию по этому вопросу, а мы понимаем их [позицию]», — заявил Рубио.
«Я думаю, обе стороны понимают, что интересам ни одной из них не отвечает дестабилизация в этой части света. Мы не хотим каких-либо дестабилизирующих событий применительно к Тайваню или какой-либо другой части Индо-Тихоокеанского региона», — утверждал он.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887−1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР. США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Провозглашая политику «одного Китая», Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией. США являются главным поставщиком вооружений для Тайваня. По оценке МИД КНР, общая сумма американских военных поставок острову за несколько лет превысила $70 млрд. Нынешняя вашингтонская администрация обещала увеличить темпы поставок оружия и военной техники Тайваню.