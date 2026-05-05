Рубио заявил о достижении целей американской операции «Эпическая ярость»

Цели военной операции «Эпическая ярость», которую Соединённые Штаты проводили против Ирана, были достигнуты.
С таким заявлением выступил во вторник на пресс-брифинге в Белом доме государственный секретарь США Марко Рубио.
«Мы достигли целей этой операции», — сказал он.
Также в ходе своего выступления американский госсекретарь подтвердил завершение операции «Эпическая ярость».
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше