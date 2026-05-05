UKMTO: снаряд попал в грузовое судно в Ормузском проливе

Снаряд попал в грузовое судно в Ормузском проливе, сообщили в Управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
«Проверенный источник сообщил, что в грузовое судно попал неизвестный снаряд», — говорится в публикации управления в соцсети X.
Отмечается, что на данный момент о последствиях инцидента неизвестно.
Ранее в UKMTO заявили, что сухогруз подвергся нападению у берегов Ирана.
