Мерц заявил, что к 2035 году Германия станет кардинально другой

«Я убежден: у Германии есть силы для реформ, силы для нового рывка», — заявил Мерц, выступая на форуме, организованном экономическим советом ХДС. Его слова приводит агентство DPA. Канцлер ФРГ убежден, что к 2035 году страна коренным образом изменится. К этому времени, по его словам, взаимодействие с госорганами и получение разрешений будут полностью цифровизированы, государство перестанет восприниматься как помеха, на смену недоверию придет уверенность, а энергоснабжение снова станет доступным и надежным.