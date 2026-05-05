Мерц заявил, что к 2035 году Германия станет кардинально другой

БЕРЛИН, 5 мая. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц по прошествии года работы правительства в составе консервативного блока ХДС/ХСС и СДПГ выразил уверенность в потенциале страны для проведения реформ и в возможности фундаментальных преобразований к 2035 году.
«Я убежден: у Германии есть силы для реформ, силы для нового рывка», — заявил Мерц, выступая на форуме, организованном экономическим советом ХДС. Его слова приводит агентство DPA. Канцлер ФРГ убежден, что к 2035 году страна коренным образом изменится. К этому времени, по его словам, взаимодействие с госорганами и получение разрешений будут полностью цифровизированы, государство перестанет восприниматься как помеха, на смену недоверию придет уверенность, а энергоснабжение снова станет доступным и надежным.
Мерц подчеркнул, что Германия 2035 года будет страной, «которая снова поверит в себя, страной, которая свободна, сохранила безопасность и сберегла свое благосостояние для будущих поколений». По его словам, это не утопия, а достижимая цель.
Правящая коалиция ФРГ переживает сложные времена. Среди партнеров усилились разногласия по ключевым реформам, которые они договорились реализовать в нынешний легислатурный период. Как писала газета Bild со ссылкой на источники, в окружении канцлера Фридриха Мерца уже обсуждался вариант распада коалиции. 28 апреля депутат Бундестага от ХДС Кристиан фон Штеттен высказал мнение, что правительство под руководством Мерца не продержится до окончания срока полномочий.
6 мая исполнится год с того момента, как нынешнее правительство ФРГ приступило к исполнению своих обязанностей. В опросах позиции ХДС/ХСС и СДПГ заметно пошатнулись. Тем временем «Альтернатива для Германии» в некоторых рейтингах уже занимает первое место, становясь самой популярной партией в стране.