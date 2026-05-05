ВМС Китая успешно испытали систему ПВО против беспилотников

Военно-морские силы Китая завершили испытания новой корабельной системы противовоздушной обороны, предназначенной для борьбы с беспилотниками. Об этом 5 мая сообщает газета SCMP со ссылкой на данные телеканала CCTV.

Финальный этап тестирования прошёл в акватории Бохайского залива. Проверка проводилась в условиях сложной электромагнитной обстановки, что позволило оценить устойчивость работы комплекса в приближенной к реальной среде.

По информации источника, система перехватила несколько беспилотных летательных аппаратов, имитировавших атаки на сверхмалых высотах. Испытания проходили в формате боевой симуляции с повышенной степенью сложности.

По итогам проверки новая система признана соответствующей установленным требованиям. Принято решение о запуске серийного производства и дальнейшем размещении комплекса на боевых кораблях Народно-освободительной армии Китая.

Как уточняется, внедрение таких систем рассматривается в КНР как часть программы модернизации флота, направленной на повышение защиты кораблей от современных воздушных угроз, включая малозаметные и маневренные беспилотники.

