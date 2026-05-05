Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «Тампе» надеются, что Кучеров останется в клубе до конца карьеры

Генеральный менеджер «Тампа‑Бэй Лайтнинг» Жюльен Брисбуа надеется, что российский форвард Никита Кучеров будет выступать в составе команды до конца карьеры.

Генеральный менеджер «Тампа‑Бэй Лайтнинг» Жюльен Брисбуа надеется, что российский форвард Никита Кучеров будет выступать в составе команды до конца карьеры.

«Феноменальный игрок. Он ключевая причина, почему мы остаёмся такими конкурентоспособными. Я предвижу, что он останется в клубе на очень долгое время. Надеюсь, до конца своей карьеры. В надлежащее время мы свяжемся с его агентом», — цитирует Брисбуа Tampa Bay Times.

Срок соглашения игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2026/27. Кэпхит составляет $9,5 млн. «Тампа» сможет продлить контракт с Кучеровым начиная с 1 июля.

Ранее сообщалось, что Кучеров вышел на чистое пятое место среди россиян по матчам в Кубке Стэнли.