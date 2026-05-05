В «Тампе» надеются, что Кучеров останется в клубе до конца карьеры

Генеральный менеджер «Тампа‑Бэй Лайтнинг» Жюльен Брисбуа надеется, что российский форвард Никита Кучеров будет выступать в составе команды до конца карьеры.
«Феноменальный игрок. Он ключевая причина, почему мы остаёмся такими конкурентоспособными. Я предвижу, что он останется в клубе на очень долгое время. Надеюсь, до конца своей карьеры. В надлежащее время мы свяжемся с его агентом», — цитирует Брисбуа Tampa Bay Times.
Срок соглашения игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2026/27. Кэпхит составляет $9,5 млн. «Тампа» сможет продлить контракт с Кучеровым начиная с 1 июля.
Ранее сообщалось, что Кучеров вышел на чистое пятое место среди россиян по матчам в Кубке Стэнли.