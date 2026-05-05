США завершили операцию «Эпическая ярость» против Ирана

«Операция “Эпическая ярость” завершена. Мы достигли целей. Как только президент уведомил Конгресс, мы завершили этот этап», — сказал господин Рубио на пресс-конференции (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).
Как добавил госсекретарь, Вашингтон работает над дипломатическим решением конфликта с Тегераном. «Иран должен принять реальность данной ситуации, сесть за стол переговоров и принять условия, которые хороши для них, но в конечном счете выгодны для мира», — продолжил он.
По словам Марко Рубио, президент США хочет перед будущими переговорами выработать «меморандум о взаимопонимании, который затрагивает все темы». Он уточнил, что американская сторона продолжит обсуждать с Ираном тему обогащенного урана.
Господин Рубио также сообщил, что США представили новый проект резолюции Совбеза ООН по Ормузскому проливу, в котором содержится требование к Ирану «прекратить атаки, минирование и взимание сборов». Соавторами выступили страны Персидского залива. При этом госсекретарь уточнил, что не знает, поддержат ли документ Россия и Китай.