Махачев назвал желаемого соперника: сейчас больше на хайпе — интересный бой

Российский чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев назвал имена бойцов, с которыми он хотел бы провести следующий поединок.
«UFC ещё мне не сообщал имя соперника, но много слухов, что я дерусь с Иэном Гэрри. Но я не общался с официальными лицами насчёт этого боя», — сказал он для Red Corner MMA.
Россиянин добавил, что не знает, будет ли Гэрри претендентом. По его словам, у него на примете есть пара бойцов, с которыми он мог бы провести поединок.
«Камару Усман, Иэн Гэрри, Моралес, Пратес. Шавкат Рахмонов ещё пятый. Думаю, сейчас Пратес больше на хайпе, больше на слуху. С ним был бы более интересный бой», — отметил он.
25 апреля появилась информация, что в разработке находится бой между Махачевым и Иэном Гэрри. Поединок может пройти в августе в Филадельфии на UFC 330.
Ранее сообщалось, что Махачев тренируется с двумя олимпийскими чемпионами по вольной борьбе.