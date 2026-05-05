Сергей Лавров и премьер Катара обсудили ситуацию в Ормузском проливе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и премьер-министр Катара Мухаммед Аль Тани провели телефонный разговор. Они обсудили «ситуацию в Ормузском проливе и вокруг него», сообщил МИД России.

Как указано в сообщении ведомства, стороны согласились с тем, что от попыток силового решения кризиса необходимо отказаться. Они считают, что для достижения устойчивого и долгосрочного урегулирования нужно объединить усилия всех заинтересованных сторон.

По мнению Сергея Лаврова и Мухаммеда Аль Тани, урегулирование конфликта вокруг Ормузского пролива должно включать договоренности об обеспечении безопасности всех стран Персидского залива и принципов свободы судоходства.

Подробнее — в материале «Ъ» «В Ормузе назревает шторм».

