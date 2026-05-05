США рассчитывают выработать с Ираном меморандум о взаимопонимании

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают согласовать с Ираном меморандум о взаимопонимании. Об этом заявил госсекретарь США — помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио на брифинге для журналистов в Белом доме.
«Операция “Эпическая ярость” завершена, мы достигли целей этой операции. Мы бы не хотели возникновения новой ситуации», — утверждал госсекретарь США, по версии которого «США предпочитают путь мира».
«Президент [Дональд Трамп] предпочел бы сделку. Он бы хотел сесть и выработать меморандум о взаимопонимании для будущих переговоров, который затрагивал бы все ключевые пункты», — продолжил Рубио, по словам которого Вашингтон предпочел бы, чтобы «переговоры шли по каналу, по которому работают [спецпосланник американского лидера] Стив [Уиткофф] и [предприниматель] Джаред [Кушнер]».
США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский президент США объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. По данным иранской стороны, за 40 дней войны в результате американо-израильских ударов погибли 3 375 иранцев. 11 апреля делегации Тегерана и Вашингтона провели переговоры в Исламабаде, однако не достигли соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. 21 апреля президент США заявил о намерении продлить режим прекращения огня с Ираном. Как сообщило иранское государственное телевидение, Тегеран не намерен признавать объявленное Вашингтоном в одностороннем порядке продление режима прекращения огня и будет поступать в соответствии со своими интересами.
1 мая глава американской администрации официально уведомил руководство Конгресса США о том, что Белый дом считает войну с Ираном законченной. Однако этот шаг, судя по всему, объяснялся главным образом необходимостью соблюдать положения национального законодательства, регулирующего применение Вооруженных сил США в конфликтах за рубежом.