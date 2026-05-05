Еврокомиссар: мир столкнулся с самым серьёзным кризисом в энергетике

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что мир столкнулся с самым серьёзным энергетическим кризисом на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
«Мир столкнулся, пожалуй, с самым серьёзным энергетическим кризисом в своей истории — кризисом, который проверяет на прочность наши экономики, наши общества и наши партнёрства», — цитирует его РИА Новости.
По словам Йоргенсена, страны ЕС с начала конфликта уже потратили более €30 млрд на импорт топлива. При этом, как уточнил еврокомиссар, дополнительных поставок не произошло.
Ранее Йоргенсен предрёк Европе непростое лето и рост цен на авиаперелёты.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев при этом отмечал, что человечество приближается к самому масштабному энергетическому кризису в своей истории.