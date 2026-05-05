Рубио в Италии и Ватикане обсудит ситуацию в Ливане и притеснения христиан

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США — помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио сообщил, что в ходе предстоящих визитов в Италию и Ватикан планирует обсудить проблему притеснения христиан и ситуацию в Ливане.
Он отметил, что Ватикан представлен более чем в ста странах, и США обсуждают со Святым престолом многие вопросы, которые касаются свободы вероисповедания и преследований христиан в разных регионах мира. «Поэтому нам есть о чем с ними поговорить, и я довольно активно взаимодействую с ними по этим вопросам. Для нас вполне естественно поддерживать с ними контакты. И другие госсекретари делали это в прошлом», — сказал он.
Глава американской дипломатии опроверг предположение журналистов, что его поездка в Италию связана с недавним заявлением президента США о том, что он недоволен выполнением Римом своих союзнических обязательств по НАТО. «Нет. Послушайте, итальянцы уже довольно давно участвуют в подготовке полиции [Ливана] и их сил. Поэтому нам было бы очень интересно услышать их мнение по этому поводу», — сказал Рубио.
По его словам, главным препятствием на пути нормализации отношений между Израилем и Ливаном является шиитское движение «Хезболлах», влияние которого на ливанское правительство, по мнению Вашингтона, надо ограничить. «Но мы должны укрепить потенциал [госаппарата] ливанцев, чтобы они смогли это делать. И я думаю, что Италия могла бы помочь в этом», — резюмировал госсекретарь.
Как ранее сообщила пресс-служба Госдепартамента, Рубио нанесет визиты в Рим и Ватикан в период с 6 по 8 мая.