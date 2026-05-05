«Арсенал» обыграл «Атлетико» и впервые за 20 лет вышел в финал Лиги чемпионов

Команда в ответном матче ½ финала одержала победу над мадридским «Атлетико». Встреча в Лондоне завершилась со счётом 1:0 (в первой игре была зафиксирована ничья — 1:1).
Единственный гол на 44-й минуте забил Букайо Сака.
Таким образом, «Арсенал» вышел в финал Лиги чемпионов впервые с 2006 года. Тогда лондонская команда уступила «Барселоне» (1:2) в борьбе за главный европейский трофей.
В решающей игре турнира канониры встретятся с победителем пары «Бавария» — «Пари Сен-Жермен» (счёт первого матча — 5:4 в пользу парижан).
Ранее сообщалось, что фанаты «Арсенала» ночью запустили фейерверки перед отелем с игроками «Атлетико».