Лавров провел телефонные переговоры с премьер-министром Катара

В ходе телефонного разговора, состоявшегося во вторник между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом Аль Тани, стороны обсудили ситуацию в районе Ормузского пролива.
В заявлении, обнародованном на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства, подчеркивается, что стороны выразили общее мнение о необходимости отказа от применения силовых методов в урегулировании кризиса.
Помимо этого, министры указали на необходимость объединения усилий всех вовлеченных государств для достижения стабильного и долгосрочного решения проблемы.
Накануне Лавров также провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.