Лавров провел телефонные переговоры с премьер-министром Катара

Лавров и премьер-министр Катара обсудили ситуацию в районе Ормузского пролива.

Источник: Аргументы и факты

В ходе телефонного разговора, состоявшегося во вторник между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом Аль Тани, стороны обсудили ситуацию в районе Ормузского пролива.

В заявлении, обнародованном на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства, подчеркивается, что стороны выразили общее мнение о необходимости отказа от применения силовых методов в урегулировании кризиса.

Помимо этого, министры указали на необходимость объединения усилий всех вовлеченных государств для достижения стабильного и долгосрочного решения проблемы.

Накануне Лавров также провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

Катар: небольшое, но стратегически важное государство на Ближнем Востоке
Несмотря на компактные размеры, Катар обладает значительными запасами природного газа и высоким уровнем доходов. В этом материале разбираем, что из себя представляет это государство, где оно расположено, как складывалась его история и какое оно имеет значение на мировой арене.
