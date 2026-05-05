Иран меняет правила прохода судов через Ормузский пролив

Иран вводит новый механизм транзита судов через Ормузский пролив. Об этом сообщает Press TV. Согласно информации телеканала, судоходным компаниям будут направлять электронные уведомления от Администрации Персидского залива (PGSA) с правилами прохода. После получения письма экипажи должны предоставить план действий, после чего смогут рассчитывать на разрешение на транзит.
Ранее в Корпусе стражей Исламской революции Ирана заявили, что в последнее время торговые суда не проходили через Ормузский пролив. В то же время Центральное командование Вооруженных сил США сообщало о проходе двух американских торговых судов через этот маршрут.
На фоне обострения ситуации президент США объявил о запуске операции «Проект свобода», направленной на вывод судов из района пролива. В Вашингтоне подчеркивают, что речь идет об обеспечении безопасного транзита для судов третьих стран, однако допускают применение силы в случае попыток блокирования маршрута.
Как следует из публикации, введение нового порядка со стороны Ирана фактически устанавливает дополнительную процедуру контроля за судоходством в одном из ключевых мировых транспортных коридоров.
