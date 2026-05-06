Вучич назвал Иран и Израиль друзьями Сербии

Вучич назвал друзьями Сербии Иран и Израиль, с которым сотрудничает в ВПК.

БЕЛГРАД, 5 мая — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что друзьями Сербии являются как Иран, так и Израиль, с которым Белград сотрудничает в оборонной промышленности.

Во вторник вечером в эфире Informer TV Вучич ответил на обвинения политических оппонентов в том, что поставками продукции сербского ВПК власти Сербии участвуют в «военных преступлениях Израиля».

«Я не участвовал ни в каких преступлениях и не намереваюсь оправдываться за глупости, которые они говорят. У нас хорошие отношения и с Ираном, и с Израилем. Одни и другие — наши друзья и так и будет, пока я — президент. Я несколько дней назад говорил с послом Ирана полтора-два часа, отличный разговор. С израильтянами разговариваю каждый день и сотрудничаем… От Израиля мы получили одно из мощнейших вооружений», — заявил президент Сербии.

Президент Сербии неоднократно отмечал, что его страна — единственная в Европе продолжила сотрудничать с Израилем по продаже оружия. В середине апреля он сообщил, что Сербия и Израиль будут совместно производить БПЛА, предприятие на сербской территории будет принадлежать сторонам 50% на 50% процентов.

На военном параде в сентябре 2025 года в Белграде впервые были продемонстрированы приобретенные в Израиле всепогодные тактические БПЛА Elbit Hermes 900 и мультикалиберный РСЗО PULS того же производителя.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше