Вучич назвал Иран и Израиль друзьями Сербии

«Я не участвовал ни в каких преступлениях и не намереваюсь оправдываться за глупости, которые они говорят. У нас хорошие отношения и с Ираном, и с Израилем. Одни и другие — наши друзья и так и будет, пока я — президент. Я несколько дней назад говорил с послом Ирана полтора-два часа, отличный разговор. С израильтянами разговариваю каждый день и сотрудничаем… От Израиля мы получили одно из мощнейших вооружений», — заявил президент Сербии.