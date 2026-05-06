«Закупки для ВСУ под угрозой»: как в Киеве оценили возможные последствия скандала из-за «плёнок Миндича»

Развитие коррупционного скандала в результате публикации новой серии «плёнок Миндича» грозит сорвать оборонные закупки для ВСУ, заявила украинский нардеп Ирина Геращенко. По её словам, общественный резонанс «подрывает доверие» к их прозрачности. При этом Украине без внешней поддержки не выстоять, утверждают западные СМИ. Только благодаря оружейным поставкам извне Киев ещё пока может удерживать линию фронта, считают журналисты. С точки зрения аналитиков, новый виток коррупционных скандалов на Украине вряд ли принципиально повлияет на военную поддержку Киева. Однако он может использоваться как инструмент политического давления и перераспределения влияния внутри украинской власти, отмечают эксперты.