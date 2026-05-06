«Закупки для ВСУ под угрозой»: как в Киеве оценили возможные последствия скандала из-за «плёнок Миндича»

Развитие коррупционного скандала в результате публикации новой серии «плёнок Миндича» грозит сорвать оборонные закупки для ВСУ, заявила украинский нардеп Ирина Геращенко. По её словам, общественный резонанс «подрывает доверие» к их прозрачности. При этом Украине без внешней поддержки не выстоять, утверждают западные СМИ. Только благодаря оружейным поставкам извне Киев ещё пока может удерживать линию фронта, считают журналисты. С точки зрения аналитиков, новый виток коррупционных скандалов на Украине вряд ли принципиально повлияет на военную поддержку Киева. Однако он может использоваться как инструмент политического давления и перераспределения влияния внутри украинской власти, отмечают эксперты.
Новый виток коррупционного скандала, спровоцированный публикацией очередных «плёнок Миндича», грозит украинским закупкам иностранного вооружения для ВСУ, заявила депутат Верховной рады Ирина Геращенко.
«Закупки для ВСУ под угрозой после коррупционного скандала во власти… Общественный резонанс вокруг так называемых “плёнок Миндича” подрывает доверие к прозрачности оборонных закупок», — написала она в своём Telegram-канале.
На этом фоне она также сообщила, что на ближайшее заседание комитета Рады по национальной безопасности планируется вызвать одного из фигурантов «плёнок» — действующего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова, который ранее возглавлял Министерство обороны Украины. Помимо него, в украинском парламенте хотят видеть и представителей компании Fire Point, которая тоже оказалась замешана в скандале.
Как стало известно, Умеров и близкий друг Владимира Зеленского, бизнесмен Тимур Миндич обсуждали финансирование производства ракет компанией Fire Point, одним из бенефициаров которой считается Миндич. Миндич также просил Умерова добиться оплаты уже произведённых бронежилетов другой фирмы. Тогдашний глава украинского МО дал понять, что постарается помочь по обоим вопросам.
«Неуловимый» Умеров.
Примечательно, что Умерова хотят видеть и на заседании парламентской временной следственной комиссии (ВСК), которая также ведёт работу по делу «плёнок Миндича». О вызове чиновника в Раду для заслушивания ранее сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.
Однако в Совете национальной безопасности и обороны республики заявили, что Умеров не сможет присутствовать на заседании, потому что находится в загранкомандировке.
«Секретарь СНБО не сможет принять участие в заседании ВСК, о чём временная следственная комиссия уведомлена официальными каналами коммуникации, поскольку находится в заграничной командировке», — приводит Интерфакс-Украина сообщение пресс-службы СНБО.
Примечательно, что Умеров также находился в командировке, которую затем ещё и продлевал, во время «первого акта» коррупционного скандала. 11 ноября прошлого года прокурор САП заявил, что Миндич, ставший фигурантом дела о коррупции в сфере энергетики, оказывал преступное влияние на Умерова.
В тот же день Умеров отправился в Стамбул с официальным визитом, а после — в Катар. При этом он заявил о якобы безосновательности подозрений в его адрес.
«В должности министра я регулярно встречался с производителями и поставщиками техники и вооружения, лоббистами. В частности, была встреча с Тимуром Миндичем, на которой был поднят вопрос относительно бронежилетов по контракту. В итоге контракт был расторгнут из-за несоответствия продукции требованиям, и никакой продукт не был поставлен», — написал Умеров 11 ноября в своём Telegram-канале.
Владимир Зеленский и Рустем Умеров.
Legion-Media.
Давление на Украину.
Между тем, как отметили в журнале Foreign Policy (FP) со ссылкой на источники, Украине жизненно необходимы поставки зарубежного вооружения, в частности американского.
«Подчас, когда я общаюсь с (американскими. — RT) должностными лицами, они воспринимают Украину как государство, которое и день-два не продержалось бы без поддержки из-за рубежа», — рассказал собеседник издания.
Без Соединённых Штатов возможности Киева ограничены, пусть закупкой вооружения для него и занимаются страны НАТО через программу PURL (Prioritised Ukraine Requirements List — «Перечень приоритетных потребностей Украины»).
«Кроме того, Трамп может рассматривать PURL как некий рычаг давления на Украину. Он регулярно говорил о снижении помощи Украине в связи с тем, что с Киевом “трудно” иметь дело, и, как сообщается, угрожал остановить программу PURL, если европейцы не присоединятся к США в противодействии иранскому контролю над Ормузским проливом», — считают в издании.
Мнения о том, что Украина обязана США своими возможностями атаковать Россию, придерживается и президент США Дональд Трамп.
«Я продаю им вооружения. Мы продаём их Европейскому союзу, НАТО, а они уже их передают (Украине. — RT). Я так скажу: они воюют», — заявил он в эфире телеканала Salem News Channel.
При этом политик отметил, что Украина продолжает терять территории.
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot.
Legion-Media.
© VDWI Aviation.
Коррупция как инструмент политики.
Коррупционные скандалы вокруг украинских властей, включая историю с «плёнками Миндича», вряд ли способны существенно повлиять на объёмы и характер военной помощи Киеву, считает политолог Владимир Скачко.
«Никакие коррупционные скандалы не помешают поставкам оружия в Киев, потому что Украина Западу нужна боеспособная. Следовательно, чтобы она могла и дальше воевать против России, оружие ей должно быть предоставлено. Коррупционные скандалы же могут быть использованы в политических целях, например для смены власти или усиления внешнего контроля», — пояснил он в беседе с RT.
В связи с этим он усомнился в том, что контроль за выделяемыми средствами будет сильно ужесточён.
«Вся эта шумиха вокруг “Миндичгейта” — лишь политическая риторика, которая должна придать происходящему видимость демократичности и прикрыть то, что происходит на самом деле: безудержное, бесконтрольное вооружение нацистского режима с целью войны против России», — добавил эксперт.
Схожих взглядов придерживается и старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.
«Сама по себе нынешняя модель поддержки киевского режима во многом носит коррупционный характер. В ней присутствуют значительные финансовые интересы, и это понимают все участники процесса, поэтому подобные разоблачения не приводят к полному отказу от финансирования», — отметил он в разговоре с RT.
К тому же конфликт на Украине полезен и выгоден Европе, которая в настоящий момент милитаризируется и перевооружается, заметил аналитик.
«Военный конфликт на Украине показал, какие вооружения являются эффективными. И европейцы, учитывая такие данные, разворачивают свои производства в этом направлении. Крепнет европейское оружейное лобби, которому интересно продолжение кровопролития, порождающее спрос на их продукцию», — говорит Офицеров-Бельский.
Пентагон в США.
Gettyimages.ru.
© Artem Onoprienko.
Интересантом в нынешнем коррупционном скандале, скорее всего, является американская сторона, полагает Скачко.
«Это могут быть спецслужбы США или их союзников, которым выгодно с помощью коррупционных скандалов держать украинское руководство под контролем. Компромат в современном мире — это инструмент давления или смены власти», — заявил он.
И в этом свете «недоступность» Умерова, который тоже оказался замешан в скандале, вполне объяснима, считает политолог. По его словам, близким другом Зеленского его можно считать весьма условно.
«Умеров — креатура Пентагона. Он поставлен как один из смотрящих за всем, что происходит на Украине, в том числе и за процессами вооружения. То, что при нём происходят коррупционные скандалы и он сам в них фигурирует, — это отдельный вопрос. Но никто Умерова не тронет, пока не дадут отмашку Соединённые Штаты», — резюмировал Скачко.