Площадь пожара в доме в Хасавюрте достигла 700 квадратов

МАХАЧКАЛА, 6 мая — РИА Новости. Площадь пожара в многоквартирном доме в дагестанском Хасавюрте достигла 700 «квадратов», мансардный этаж полностью охвачен огнем, сообщает ГУ МЧС России по республике.
Ранее в ведомстве сообщили, что в многоквартирном доме по улице 1-я Селекционная в Хасавюрте горит мансардный этаж на 160 квадратных метрах.
«По предварительным данным, площадь пожара составляет около 700 квадратных метров. Мансардный этаж полностью охвачен огнем», — говорится в сообщении.
