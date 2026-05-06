Рубио заявил о завершении операции «Эпическая ярость»

Рубио подчеркнул, что дипломатические механизмы остаются актуальными и рассматриваются в качестве одного из рабочих направлений для снижения напряжённости в регионе. В то же время отмечается, что отсутствие договорённостей может привести к дальнейшему усилению давления. В этом контексте упоминаются санкции.
А ранее глава военного министерства США Пит Хегсет заявил, что президент США Дональд Трамп сохраняет возможность возобновить боевые действия против Ирана. По его словам, такой сценарий возможен, если Тегеран откажется заключить сделку или не станет выполнять свою часть соглашения. Аналогичного мнения придерживаются американские и израильские чиновники, приказ о возобновлении военных действий в худшем случае может быть отдан на этой неделе.
