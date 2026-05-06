В дагестанском Хасавюрте загорелся многоквартирный дом

В дагестанском городе Хасавюрте загорелся мансардный этаж четырёхэтажного жилого дома. Площадь пожара составляет 700 кв. м.
По информации регионального МЧС, сведений о пострадавших пока не поступало.
К тушению пожара привлечены 22 человека и пять единиц техники.
Ранее пять человек погибли при пожаре в частном жилом доме в Выксе Нижегородской области.
Позже МЧС назвало предварительную причину пожара.
