В Чаде в результате нападения боевиков погибли 23 военных

Боевики террористической группировки «Боко Харам»* в вечернее время 4 мая совершили нападение на военную базу Барка Толором на берегу озера Чад.

«Исламистские боевики “Боко Харам” атаковали военную базу в Чаде, убив по меньшей мере 23 сотрудника сил безопасности и ранив 26 других», — пишет Reuters.

При этом ВС Чада смогли отразить атаку террористов. Часть радикалов ликвидировали, а военную технику — захватили.

Президент Чада Махамат Идрис Деби, комментируя в соцсетях столкновение, заявил, что «мракобесие никогда не победит республику».

Ранее в ЦАР разбили две базы боевиков, которые планировали дестабилизировать выборы в стране.

* Группировка, присягнувшая на верность ИГ. «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда Российской Федерации от 29.12.2014.