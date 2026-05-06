В Чаде в результате нападения боевиков погибли 23 военных

Боевики террористической группировки «Боко Харам»* в вечернее время 4 мая совершили нападение на военную базу Барка Толором на берегу озера Чад.
«Исламистские боевики “Боко Харам” атаковали военную базу в Чаде, убив по меньшей мере 23 сотрудника сил безопасности и ранив 26 других», — пишет Reuters.
При этом ВС Чада смогли отразить атаку террористов. Часть радикалов ликвидировали, а военную технику — захватили.
Президент Чада Махамат Идрис Деби, комментируя в соцсетях столкновение, заявил, что «мракобесие никогда не победит республику».
* Группировка, присягнувшая на верность ИГ. «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда Российской Федерации от 29.12.2014.