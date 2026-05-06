В Жуковском из-за технического сбоя на сетях пропало электроснабжение

В подмосковном Жуковском из-за технологического сбоя на электросетях «Россетей» отключалось электроснабжение.
По информации пресс-службы администрации города, аварийная бригада провела восстановительные работы на электросетях, они к настоящему времени завершены.
«Электроснабжение всех ранее отключённых улиц города полностью восстановлено», — сообщили в мэрии.
Несколько дней назад все округа Херсонской области были полностью или частично обесточены.
Кроме того, 1 мая почти все населённые пункты Запорожской области остались без света.