Новости СВО 6 мая: ВС РФ форсируют Северский Донец, осталось 15 километров до Славянска, Тероборона бежит из Рясного, Финляндия возмущена дронами ВСУ

В самом Харькове, пока находящемся под контролем Украины, у вэсэушников проблемы из-за местных жителей. Они отказываются сдавать жильё военным. Военнослужащая 57-й бригады пожаловалась, что для них ценник за аренду завышен, но это в лучшем случае. Обычно, когда харьковчане узнают о роде деятельности квартиросъёмщика, они не подписывают договор.