Пять человек погибли в результате удара БПЛА по Джанкою в Крыму

Пять мирных жителей погибли в результате атаки дронов ВСУ на Джанкой в Крыму, сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

«Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования их родным и близким. Органами власти будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», — написал он в Telegram-канале.

Отмечается, что на месте происшествия работают профильные службы.

Несколько часов назад Аксёнов сообщал об атаке вражеских БПЛА на Крым.

Днём ранее два человека были ранены из-за атаки ВСУ на АЗС в Курской области.

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше