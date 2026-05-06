Пять человек погибли в результате удара БПЛА по Джанкою в Крыму

Пять мирных жителей погибли в результате атаки дронов ВСУ на Джанкой в Крыму, сообщил глава региона Сергей Аксёнов.
«Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования их родным и близким. Органами власти будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», — написал он в Telegram-канале.
Отмечается, что на месте происшествия работают профильные службы.
Несколько часов назад Аксёнов сообщал об атаке вражеских БПЛА на Крым.
Днём ранее два человека были ранены из-за атаки ВСУ на АЗС в Курской области.
