При ударе БПЛА по Джанкою погибли пять человек

Аксенов: при ударе БПЛА по Джанкою погибли пять человек.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. При ударе БПЛА по Джанкою погибли пять человек, сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов.

«К сожалению, в результате удара вражеских БПЛА по Джанкою есть жертвы среди гражданского населения — пять человек погибли. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования их родным и близким. Органами власти будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», — написал он в Telegram-канале.

На месте работают профильные службы.

ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в приграничных и других регионах. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

