Генконсульство России в Исфахане возобновит работу

Дипломатическое представительство сообщило о приостановке своей работы 15 марта на фоне шедших на тот момент боевых действий США и Израиля с Ираном, сейчас между сторонами конфликта установлено перемирие. Решению о приостановке работы ведомства предшествовал инцидент, в результате которого было повреждено здание генконсульства.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что 8 марта при атаке на расположенную неподалеку администрацию губернатора провинции Исфахан в служебном здании и жилых квартирах генконсульства были выбиты стекла, нескольких сотрудников отбросило взрывной волной. При этом обошлось без жертв и серьезных травм.