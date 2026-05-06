Генконсульство России в Исфахане возобновит работу

Дипломатическое представительство сообщило о приостановке своей работы 15 марта на фоне шедших на тот момент боевых действий США и Израиля с Ираном, сейчас между сторонами конфликта установлено перемирие. Решению о приостановке работы ведомства предшествовал инцидент, в результате которого было повреждено здание генконсульства.