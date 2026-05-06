Объявленный Украиной режим тишины вступил в силу

4 мая Минобороны России сообщило, что по решению президента Владимира Путина 8 и 9 мая объявляется перемирие с Украиной в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Как уточняло ведомство, Москва рассчитывает, что украинская сторона последует этому примеру. В противном случае, как заявляло Минобороны, вооруженные силы России нанесут «ответный, массированный ракетный удар по центру Киева».