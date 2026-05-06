ВХ: финальное сражение за Донбасс входит в решающую стадию

Авторы Telegram-канала «Военная Хроника» считают, что битва за Донбасс, вероятно, вступает в завершающую фазу.
«Финальное сражение за Донбасс, похоже, входит в решающую стадию, хотя и несколько позже, чем ожидалось», — говорится в публикации.
Авторы материала отмечают, что продвижение ВС России в Донбассе продолжается — армия подошла к Пискуновке, что в 15 км от Славянска.
При этом ВХ отмечает: населённый пункт расположен за рекой Северский Донец, что усложняет наступательную операцию, поскольку для её реализации потребуется форсирование водной преграды.
Ранее глава государства Владимир Путин сказал, что российские бойцы из группировки «Центр» развивают наступление в направлении госграницы в ДНР.
Путин отметил перспективы полного освобождения Донбасса.