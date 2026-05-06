Атакой 5 мая Киев показал нежелание мирного урегулирования, заявил Мирошник

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Масштабная атака украинских БПЛА и ракет по России во вторник показала нежелание Киевом любого мирного урегулирования, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства российской ПВО с 09.00 до 14.00 мск во вторник сбили 88 украинских беспилотников над российскими регионами.
«Несмотря на псевдомирную риторику, дела говорят гораздо больше и точнее о реальном отношении Украины к стремлению достижения мирных договоренностей, решению дипломатическим путем. Поэтому это явный вызов и стремление показать свое полное нежелание каким-либо мирным способом заканчивать конфликт», — заявил Мирошник «Известиям».