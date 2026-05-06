Рэпер Navai принёс соболезнования после гибели в ДТП актрисы из своего клипа

Рэпер Navai в беседе с РИА Новости принёс соболезнования актрисе своего клипа Ксении Добромиловой, погибшей 5 мая в аварии с мотоциклистом.
«Про девушку из клипа, которая погибла, я знаю. Царствие ей небесное», — сказал артист.
Днём ранее стало известно о гибели актрисы Ксении Добромиловой в результате ДТП на Большой Дорогомиловской улице в Москве. Девушка была героиней популярного клипа «Девочка‑война».
Позже в РИА Новости сообщили, что Navai стал участником ДТП с Ferrari на Зубовском бульваре в Москве.