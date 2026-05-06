Мирошник: атакой на Россию 5 мая Киев показал нежелание мирного урегулирования

Масштабная атака украинских ракет и беспилотников на Россию во вторник, 5 мая, показала нежелание Киева к любому мирному урегулированию, заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
По его словам, несмотря на псевдомирную риторику, дела говорят гораздо больше и точнее о реальном отношении Украины к стремлению достижения мирных договорённостей и решению дипломатическим путём.
«Поэтому это явный вызов и стремление показать своё полное нежелание каким-либо мирным способом заканчивать конфликт», — подчеркнул дипломат.
Кроме того, сообщалось, что два человека были ранены из-за атаки ВСУ на АЗС в Курской области.