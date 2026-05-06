Китайский флот испытал новую корабельную систему ПВО для борьбы с дронами

ВМС Китая объявили об успешном завершении испытаний новой корабельной системы противовоздушной обороны, предназначенной для перехвата беспилотников.
«В ходе испытаний система перехватила несколько беспилотников, проводивших “высокосложные” атаки на сверхмалых высотах… в “реалистичной” боевой симуляции», — пишет газета SCMP со ссылкой на телеканал CCTV.
Уточняется, что в результате было одобрено серийное производство данного вооружения для его последующего развёртывания на боевых кораблях Народно-освободительной армии Китая.
