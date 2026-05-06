Причины нынешнего конфликта на Украине создал Киев, заявил в интервью РИА Новости депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки.
«Я считаю, что причины создала Украина», — сказал он.
В качестве примеров Судзуки привёл запуски ВСУ беспилотников над районами Донецка и Луганска, которые «приводили людей в состояние страха».
Кроме того, он указал на выступление Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции с призывом к пересмотру Будапештского меморандума.
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник между тем заявил, что масштабная атака украинских ракет и беспилотников на Россию во вторник, 5 мая, показала нежелание Киева к любому мирному урегулированию.
Политолог, член совета международного движения «Другая Украина» Александр Дудчак также выразил мнение, что Украина не будет соблюдать перемирие, приуроченное ко Дню Победы.