Bloomberg: США экспортировали 250 млн баррелей нефти за последние 9 недель

Согласно свежим данным, за последние девять недель Соединенные Штаты экспортировали более 250 млн баррелей нефти.
Как сообщает Bloomberg, за этот период США смогли поставить на рынок больше нефти, чем Саудовская Аравия, что позволило им стать крупнейшим поставщиком в мире.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявлял, что страна уже продала 100 млн баррелей нефти из Венесуэлы и намерена увеличить этот показатель до 200 млн баррелей. Так же американский лидер рассказал, куда США отправляют перехваченную иранскую нефть.