Пашинян: Армения стала перекрёстком между Востоком и Западом

Армянский премьер Никол Пашинян заявил, что его страна стала перекрёстком между Востоком и Западом.
«Описание географического положения Армении таково: через Республику Армению проходит самый короткий путь, соединяющий Восток с Западом и Запад с Востоком», — цитирует его РИА Новости.
Пашинян поздравил граждан республики «с изменением географического положения».
Ранее стало известно, что Армения и ЕС подписали два документа по итогам саммита в Ереване.
Армянский политолог Артур Хачикян сказал RT, что политика Еревана грозит демонтажом государственности.
