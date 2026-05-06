Онищенко заявил, что туберкулёз в российских школах обнаруживают каждый год

Академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко, комментируя новость о выявлении в школе в Ростове-на-Дону двух случаев туберкулёза, заявил, что в России действует система раннего выявления заболевания, в рамках которой ежегодно проводят проверки и диагностируют данную инфекцию.
По его словам, ничего особенного в Ростове-на-Дону не произошло.
«Мы каждый год детям ставим реакцию Манту. Мы выявляем тех, кто входит в группу риска, потом идёт более углубленное обследование: флюорография, рентгенография и так далее. И то, что его выявили, — я уверен, это делается каждый год», — цитирует Онищенко ТАСС.
Академик добавил, что сейчас важно продолжать обследования, чтобы выяснить, в какой стадии находится заболевание и открытая или закрытая у него форма. При этом он подчеркнул, что Ростов-на-Дону является одним из ведущих регионов России, в том числе с точки зрения развития медицины.
5 мая в Ростове-на-Дону у двух учеников школы № 61 выявили туберкулёз, детей госпитализировали.
Врач-микробиолог Вера Серёжина между тем заявила, что туберкулёз остаётся актуальной угрозой, поскольку инфекция может протекать скрыто и долго не выявляться.