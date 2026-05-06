КАМАЗ выпустит первую партию новых БТР в 2027 году

В 2027 году КАМАЗ планирует выпустить опытно-промышленную партию новых бронетранспортёров.
Об этом в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным рассказал гендиректор компании Сергей Когогин.
«У нас БТР устаревший, нет полноценного. Наша компания взялась сделать самостоятельно. В этом году мы поднимем эту машину, начнём испытания, чтобы в следующем году выпустить опытно-промышленную партию», — сказал он.
5 мая Путин принял в Кремле гендиректора КАМАЗа.
Российский лидер отметил, что автопром переживает непростые времена, однако КАМАЗ справляется.
Когогин, в свою очередь, рассказал, что компания взяла шефство над тремя полками.