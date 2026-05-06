Захарова: Москва не получала предложений о встрече глав МИД России и Японии

С 3 по 5 мая Москву с официальным визитом посещал депутат парламента Японии от правящей партии Мунэо Судзуки. В разговоре с японскими журналистами он сказал, что замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил ему о готовности Москвы организовать встречу Сергея Лаврова и Тосимицу Мотэги на полях совещания министров иностранных дел стран АСЕАН, если Токио выразит такое желание. Встреча пройдет в Маниле в июле.