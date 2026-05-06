Захарова: РФ не получала обращений Японии об организации встречи глав МИД

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Москва не получала обращений от японской стороны о желании организовать встречу глав МИД двух стран. Об этом заявила РБК официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
«Разумеется, если мы получим такое обращение, оно будет должным образом рассмотрено. Пока же давать какие-либо комментарии по данному вопросу, включая возможную повестку дня, не имеет смысла», — отметила дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.Читать дальше