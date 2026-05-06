Из горящего многоэтажного дома в Хасавюрте эвакуированы 30 человек

Из горящего многоквартирного жилого дома в дагестанском городе Хасавюрте эвакуировали 30 человек.
Информация об этом появилась в канале регионального МЧС в мессенджере MAX.
О пострадавших и погибших пока не сообщается.
Несколько минут назад поступали сообщения, что в Хасавюрте загорелся мансардный этаж четырёхэтажного жилого дома. Площадь пожара составляет 700 кв. м.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше